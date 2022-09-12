Мосбиржа открыла доступ к рынку акций для нерезидентов из недружественных стран

С 12 сентября Мосбиржа открыла доступ клиентам-нерезидентам из недружественных стран к рынку акций и совершению сделок репо с ЦК и облигациями.

Фото: РИА Новости РИА Новости

Как сообщает ТАСС, упомянутая категория лиц сможет совершать операции с акциями за исключением акций стратегических предприятий России и их дочерних обществ, пользователей недр, а также российских банков и компаний ТЭК.

В этот перечень вошли 53 обыкновенные и привилегированные акции отечественных эмитентов, среди которых — «Роснефть», «Россеть», «Аэрофлот», «Алроса» и другие.