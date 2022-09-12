Рубль снизился после старта торгов

Российская валюта ослабла после начала торгов на Московской бирже. Она потеряла к доллару 81 копейку. Теперь «американец» торгуется по 61,41 рубля, следует из данных площадки.
Курс евро находится на отметке в 61,97 рубля (+1 рубль).
С 12 сентября клиенты-нерезиденты из дружественных стран получили доступ к совершению операций на рынке акций. Это также касается нерезидентов, которые находятся под контролем российских юридических или физических лиц.
Как заявил ранее «Известиям» персональный брокер инвестиционного банка «Синара» Тимур Баянов, доступ к рынку акций нерезидентам из дружественных стран, вероятно, откроет лазейку более крупным инвесторам из недружественных стран.
С 8 августа стартовала регистрация клиентов-нерезидентов на Московской бирже профессиональными участниками рынка. Речь идет о банках, брокерах и управляющих компаниях. От них требуется прохождение идентификации.