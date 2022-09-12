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42 минуты назад

Рубль снизился после старта торгов

Лера Букина

Российская валюта ослабла после начала торгов на Московской бирже. Она потеряла к доллару 81 копейку. Теперь «американец» торгуется по 61,41 рубля, следует из данных площадки.

Рубль снизился после старта торгов
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Курс евро находится на отметке в 61,97 рубля (+1 рубль).

С 12 сентября клиенты-нерезиденты из дружественных стран получили доступ к совершению операций на рынке акций. Это также касается нерезидентов, которые находятся под контролем российских юридических или физических лиц.

Как заявил ранее «Известиям» персональный брокер инвестиционного банка «Синара» Тимур Баянов, доступ к рынку акций нерезидентам из дружественных стран, вероятно, откроет лазейку более крупным инвесторам из недружественных стран.

С 8 августа стартовала регистрация клиентов-нерезидентов на Московской бирже профессиональными участниками рынка. Речь идет о банках, брокерах и управляющих компаниях. От них требуется прохождение идентификации.

Рынки,Московская биржа,
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