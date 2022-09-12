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33 минуты назад

Скидка на российскую нефть Urals сократилась до $20 за баррель

ТАССиещё 3

Скидка на российскую экспортную нефть Urals по сравнению с нефтью марки Brent уменьшилась до $20 за баррель на фоне подешевевшего фрахта судов. Об этом сообщил заместитель генерального директора Российского энергетического агентства (РЭА) Минэнерго России Денис Дерюшкин в ходе выступления на Международном Байкальском риск-форуме.

Стало известно об изменении скидки на российскую нефть
Фото: ТАССТАСС

Дерюшкин отметил, что еще пару месяцев назад скидка на российскую нефти составляла почти $40 за баррель. По его словам, это было вызвано подорожавшим фрахтом судов с российским сырьем, отсутствием страхования сделок и отсутствием желания со стороны банков предоставлять аккредитивы.

"Сегодня в связи с тем, что фрахт немного упал и все-таки находятся альтернативные потребители, дисконт на Urals составляет уже не $40, а $20 [за баррель]. По-прежнему это существенный дисконт, существенный удар по экономике добывающих компаний, но в целом это пока комфортные реалии, в которых можно существовать", - сказал он.

Cтоимость российской Urals росла вслед за Brent, достигнув почти $100 за баррель к 22 февраля. Однако после начала специальной военной операции России на Украине цена на нее стала неуклонно снижаться, а разрыв со стоимостью Brent - увеличиваться. Традиционно скидка на Urals к Brent не превышала $3 за баррель, а в периоды высокого потребления российская нефть еще в 2021 году и вовсе торговалась с премией к эталону.

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В настоящее время снижение цен на российскую нефть объясняется отказом европейских импортеров закупать нефть у России и логистическими сложностями, возникшими из-за санкций против России.

Рынки,Минэнерго России,
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