В Европе нашли способ справиться с энергокризисом

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28 минут назад

Reuters: ЕК предложила ввести налог на сверхприбыль энергетических компаний

Илья Родин

Еврокомиссия (ЕК) выступила с инициативой по введению временного налога на сверхприбыль, которую получили в 2022 году компании энергетического сектора. Об этом пишет Reuters.

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Фото: ReutersReuters

Отмечается, что мера может затронуть угольные, газовые, нефтяные и нефтеперерабатывающие компании, получившие значительные доходы в этом году.

Чиновники полагают, что энергетические корпорации наживаются на быстро растущих ценах на ресурсы. Следовательно, они могли бы сделать вклад в особый фонд, средства из которого пойдут на меры по уменьшению последствий кризиса.

В ЕК подчеркнули, что инициатива направлена на поддержку населения, а также компаний, которые столкнулись с чрезмерно высокими ценами на электроэнергию.

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Кроме того, на эти цели предлагается направить часть прибыли солнечных, атомных, геотермальных и некоторых гидроэлектростанций.

Рынки,Еврокомиссия,
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