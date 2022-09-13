Экономика
Компании
Рынки
Личный счет
Недвижимость
Курсы валют
Конвертер валют
Курс доллара
Курс евро
+21° в 
USD 60.46EUR 61.31
Войти в почту
1 час назад

Доллар рухнул ниже 60 рублей

Лера Букина

Российская валюта в первой половине дня вторника, 13 сентября, укрепляет свои позиции. Курс доллара упал ниже 60 рублей впервые с 31 августа, следует из данных Московской биржи.

Курс доллара по состоянию на 11.30 мск падал на 24 копейки, до 60 рублей, и минутами ранее опускался до 59,94 рубля, курс евро — на 5 копеек, до 60,75 рубля.

Накануне основные иностранные валюты немного опустились на Московской бирже. Российской валюте удалось укрепиться к бивалютной корзине на фоне дорожающей нефти и увеличения спроса глобальных инвесторов на рисковые активы, в том числе валюты развивающихся стран.

Доллар США торговался по 60,24 рубля в 19:00 (- 36 копеек к закрытию предыдущих торгов). Курс евро составил 60,8 рубля (- 16,75 коп.). Цена бивалютной корзины ($0,55 и EUR0,45) упала на 27,34 копейки - до 60,49 рубля.

На 16 сентября запланировано заседание Совета Директоров Центрального Банка по вопросу ключевой ставки. Данное событие станет ключевым для курсов валют. Многие эксперты прогнозирует снижение ставки ЦБ.

Рынки,Московская биржа,
5
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители