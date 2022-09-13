Доллар рухнул ниже 60 рублей

Российская валюта в первой половине дня вторника, 13 сентября, укрепляет свои позиции. Курс доллара упал ниже 60 рублей впервые с 31 августа, следует из данных Московской биржи.

Курс доллара по состоянию на 11.30 мск падал на 24 копейки, до 60 рублей, и минутами ранее опускался до 59,94 рубля, курс евро — на 5 копеек, до 60,75 рубля.

Накануне основные иностранные валюты немного опустились на Московской бирже. Российской валюте удалось укрепиться к бивалютной корзине на фоне дорожающей нефти и увеличения спроса глобальных инвесторов на рисковые активы, в том числе валюты развивающихся стран.

Доллар США торговался по 60,24 рубля в 19:00 (- 36 копеек к закрытию предыдущих торгов). Курс евро составил 60,8 рубля (- 16,75 коп.). Цена бивалютной корзины ($0,55 и EUR0,45) упала на 27,34 копейки - до 60,49 рубля.