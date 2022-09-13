Еврокомиссия не собирается прибегать к введению ограничения цен на российский газ, однако она планирует предусмотреть дополнительный налог на «излишки» прибыли энергетических компаний. Об этом сообщает The Guardian.

«Орган исполнительной власти ЕС отказывается от введения ограничения цен на российский газ, однако продвигает идею введения дополнительных налогов на избыточную прибыль энергетических компаний», — подчеркивает издание.

Ранее агентство Reuters, ссылаясь на двух дипломатов Евросоюза, сообщило, что предложение ограничить стоимость российского газа не получило широкой поддержки министров ЕС на последней встрече, которая состоялась 9 сентября.