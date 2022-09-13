Курс биткоина обвалился

В целом с начала августа, когда биткоин торговался на уровне 24 тысяч долларов, криптовалюта подешевела на 16 процентов. К 19:00 по московскому времени он стоил 20,84 тысячи долларов, потеряв 5,8 процента за сутки. Вслед за биткоином вниз пошли и курсы других криптовалют: цена Ethereum за 24 часа снизилась на 7,7 процента, до 1,59 тысячи долларов, Binance Coin подешевел на 4,1 процента, до 283 долларов, а стоимость Cardano упала на 7,8 процента, до 0,46 доллара.