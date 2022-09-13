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19 минут назад

В США спрогнозировали рекордный рост цен на нефть

Елена Прошина

Цены на нефть продолжат расти, поскольку спрос на сырье превышает предложение на рынке, а альтернативные источники энергии не способны восполнить дефицит. Такой прогноз дали аналитики JPMorgan Chase, передает Bloomberg.

В США спрогнозировали рекордный рост цен на нефть
Фото: РИА НовостиРИА Новости

В частности, руководитель глобального отдела энергетической стратегии банка Кристиан Малек уверен, что в будущем нефтяные котировки достигнут рекордных 150 долларов за баррель. По его мнению, главными причинами роста цен на топливо станут недостаточные денежные вложения в бурение новых скважин и упор на страны ОПЕК в вопросе обеспечения мира достаточным количеством ресурса.

Также Малек прокомментировал спрос на нефть в Китае — крупнейшем импортере сырья в мире. Сейчас он значительно снизился на фоне ограничений, связанных с пандемией COVID-19, но после их снятия вернется к прежним показателем, что увеличит разрыв между предложением и спросом еще больше и соответственно толкнет цены на ресурс вверх, подчеркнул руководитель глобального отдела энергетической стратегии JPMorgan Chase.

Рынки,ОПЕК,
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