В США спрогнозировали рекордный рост цен на нефть

В частности, руководитель глобального отдела энергетической стратегии банка Кристиан Малек уверен, что в будущем нефтяные котировки достигнут рекордных 150 долларов за баррель. По его мнению, главными причинами роста цен на топливо станут недостаточные денежные вложения в бурение новых скважин и упор на страны ОПЕК в вопросе обеспечения мира достаточным количеством ресурса.

Также Малек прокомментировал спрос на нефть в Китае — крупнейшем импортере сырья в мире. Сейчас он значительно снизился на фоне ограничений, связанных с пандемией COVID-19, но после их снятия вернется к прежним показателем, что увеличит разрыв между предложением и спросом еще больше и соответственно толкнет цены на ресурс вверх, подчеркнул руководитель глобального отдела энергетической стратегии JPMorgan Chase.