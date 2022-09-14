Раскрыта причина укрепления рубля

«Возврат доллара к 60 рублям — во многом общая тенденция. Она связана с глобальным падением индекса доллара ко многим другим валютам. Так, DXY снижается с 7 сентября. При этом индекс цен на сырьевые товары — Bloomberg Commodity Index — за три сессии прибавил 4%. В том числе уверенную динамику показывали и нефтяные котировки, вернувшиеся выше $90 за баррель марки Brent», — объяснил Карпунин.