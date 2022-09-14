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1 час назад

СМИ: страны бывшего СССР нарастили экспорт в РФ на фоне санкций

Лера Букина

Странам Евразийского экономического союза (ЕАЭС) и некоторым государствам бывшего СССР удалось нарастить экспорт товаров на территорию РФ до уровней, которые превышают докризисные показатели прошлого года. Об этом свидетельствует торговая статистика этих стран, передает РБК.

Страны бывшего СССР нарастили поставки товаров в Россию на фоне санкций
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Отмечается, что с марта по июнь 2022 года блоком ЕАЭС были отгружены в Россию товары на более $9,4 млрд — это превышает на 15% уровень 2021 года. Напомним, что в данный блок входят Белоруссия, Казахстан, Киргизия и Армения.

Лидером по данному показателю стала Белоруссия. Арменией были увеличены поставки в страну более чем в полтора раза, а Киргизией — более чем в два раза.

Киргизская сторона в июне ввезла в Россию товаров на $124 млн, что в 4,7 раза превышает уровень июня 2021 года. За январь — июль экспорт из страны в Россию достиг около $396 млн, что на 88% превышает уровень прошлого года в этот же период.

Вышеуказанная динамика была ожидаемой, поскольку наращивание поставок вызвано

разрешением на параллельный импорт в РФ, отметил член президиума «Опоры России», глава комитета организации по международным связям Николай Дунаев.

Ранее стало известно, что власти РФ могут пролонгировать режим беспошлинного ввоза товаров до €1 тыс. до июля 2023 года.

Рынки,ЕАЭС,
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