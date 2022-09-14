Страны бывшего СССР нарастили поставки товаров в Россию на фоне санкций

Странам Евразийского экономического союза (ЕАЭС) и некоторым государствам бывшего СССР удалось нарастить экспорт товаров на территорию РФ до уровней, которые превышают докризисные показатели прошлого года. Об этом свидетельствует торговая статистика этих стран, передает РБК.

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Отмечается, что с марта по июнь 2022 года блоком ЕАЭС были отгружены в Россию товары на более $9,4 млрд — это превышает на 15% уровень 2021 года. Напомним, что в данный блок входят Белоруссия, Казахстан, Киргизия и Армения.

Лидером по данному показателю стала Белоруссия. Арменией были увеличены поставки в страну более чем в полтора раза, а Киргизией — более чем в два раза.

Киргизская сторона в июне ввезла в Россию товаров на $124 млн, что в 4,7 раза превышает уровень июня 2021 года. За январь — июль экспорт из страны в Россию достиг около $396 млн, что на 88% превышает уровень прошлого года в этот же период.

Вышеуказанная динамика была ожидаемой, поскольку наращивание поставок вызвано

разрешением на параллельный импорт в РФ, отметил член президиума «Опоры России», глава комитета организации по международным связям Николай Дунаев.