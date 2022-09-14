Глава Еврокомиссии заявила о десятикратном росте цен на газ

Цены на газ в Евросоюзе повысились в 10 раз в сравнении с показателями, которые наблюдались в допандемийные периоды. Об этом сообщила глава Еврокомиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен на сессии Европарламента в Страсбурге, передает ТАСС.

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«Цены на газ выросли более чем в 10 раз по сравнению с периодом до пандемии. Но европейцы отважно отвечают на эту ситуацию», — подчеркнула фон дер Ляйен.

Она указала на заполненность газохранилищ на 84%. Однако, по ее словам, этого уровня не хватит для того, чтобы зависимость от энергоносителей из России устранилась. Кроме того, фон дер Ляйен сообщила о необходимости противостоять «манипуляциям на газовом рынке».

Она отметила, что Евросоюзу следует снижать энергопотребление. Политик указала на то, что потребителям электроэнергии нужна помощь в оплате счетов, которые сильно возросли в цене.

Фон дер Ляйен также сообщила о подготовке Еврокомиссией и странами Евросоюза предложения по ограничению цен на газ в зависимости от уровня отношений со страной-поставщиком.