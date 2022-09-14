Описана ситуация на нефтяном рынке

«Вопреки прогнозам, потребительские цены в США ускорили рост в августе, спровоцировав рост ожиданий по ставкам Федрезерва , от которого теперь ждут подъема стоимости кредитования сразу на 1%. На данный момент такого прогноза придерживается порядка 20% участников рынка. Неудивительно, что доллар укрепился по всему спектру рынка, хотя в среду ралли не получает развития, что ограничивает давление на нефть», – заявил Переславский.

На данный момент нефть всё ещё остается под небольшим давлением, оставаясь в оборонительной позиции. Вчера был зафиксирован небольшой подъём за 95 долларов за баррель, но вскоре курс откатился, и цены на нефть закрылись в минусе на торгах после трех сессий роста.

Николай Переславский также добавил, что, согласно отраслевой статистике, на прошлой неделе запасы сырой нефти увеличились на 6 млн баррелей, при том, что экспертами ожидалось падение объемов на 200 тысяч баррелей. Аналитик также сообщил, что сейчас нефть Brent пытается отстоять цену в 93 доллара за баррель, потому что возвращение за эти пределы может вернуть баррель ещё выше.