NYT: у России есть влиятельный союзник на Ближнем Востоке

«В начале года … холдинговая компания Kingdom Holding Company из Саудовской Аравии вложила более 600 миллионов долларов в три доминирующие российские энергетические компании. Летом, когда США, Канада и ряд европейских стран сократили импорт нефти из России, Саудовская Аравия неожиданно удвоила объем закупаемого в РФ мазута для своих электростанций. А в этом месяце Россия и Саудовская Аравия направили ОПЕК и ее союзных производителей к снижению целевых показателей добычи, чтобы поддержать мировые цены на нефть. Это решение должно увеличить нефтяные прибыли обеих стран», — пишет издание.