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31 минуту назад

NYT: у России есть влиятельный союзник на Ближнем Востоке

Ura.Ru

Пока США и Европа пытались изолировать Россию от остального мира из-за спецоперации на Украине, она значительно укрепила связи с Саудовской Аравией. Две нефтедобывающие страны расширили свое партнерство, и западные санкции оказались бесполезными, пишет New York Times.

NYT: у России есть влиятельный союзник на Ближнем Востоке
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

«В начале года … холдинговая компания Kingdom Holding Company из Саудовской Аравии вложила более 600 миллионов долларов в три доминирующие российские энергетические компании. Летом, когда США, Канада и ряд европейских стран сократили импорт нефти из России, Саудовская Аравия неожиданно удвоила объем закупаемого в РФ мазута для своих электростанций. А в этом месяце Россия и Саудовская Аравия направили ОПЕК и ее союзных производителей к снижению целевых показателей добычи, чтобы поддержать мировые цены на нефть. Это решение должно увеличить нефтяные прибыли обеих стран», — пишет издание.

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Такие шаги, по мнению NYT, свидетельствуют о том, что официальный Эр-Рияд предпочел Москву, а не Вашингтон. Лидеры стран Мохаммед бен Салман и Владимир Путин достигли договоренностей, выгодных обеим сторонам.

«Более тесно сотрудничая с Россией, саудовцы фактически затрудняют изоляцию Путина для Соединенных Штатов и Европейского союза. Европа готовится значительно сократить объемы импорта нефти из России, и Саудовская Аравия, Китай и Индия выступают в качестве покупателей последней инстанции», — пишет издание.

Руководители энергетических компаний Ближнего Востока в свою очередь заявили, что США и другие западные страны — ненадежные партнеры для экспортеров нефти. Их стремление запретить ископаемое топливо в попытках решить проблему изменения климата они называют «безумной энергетической политикой».

Рынки,Владимир Путин,ОПЕК,ЕС,
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