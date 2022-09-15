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1 час назад

Одна недружественная страна значительно нарастила импорт газа из РФ

Лера Букина

Министерство финансов Японии зафиксировало существенное увеличение объема импорта сжиженного природного газа из России в августе. Оно составило 211,2% к 2021 году, передает РИА Новости.

Отмечается, что объем импорта нефти за такой же отрезок времени уменьшился на 20,3%. Кроме того, ведомство указывает на сокращение объема импорта угля на 32,6% и рост импорта руды на 44,9%.

«Общий объем экспорта из Японии в РФ в августе снизился в годовом выражении на 24,3% и составил 54,95 млрд иен [или 384 млн долларов. — прим. ред.]. Импорт из РФ в Японию в отчетный период вырос на 67,4% по сравнению с августом 2021 года и составил 164,1 млрд иен [1,15 млрд долларов. — «прим. ред.»]», — подчеркивает министерство.

Ранее ЕК Урсула фон дер Ляйен заявила, что Еврокомиссия рассматривает введение лимита цен на сниженный природный газ (СПГ) в Евросоюзе. Однако, по ее словам, необходимо, чтобы регион оставался конкурентным для поставщиков.

"Следующие шесть месяцев будут самыми тяжелыми для Европы"

Агентство Bloomberg, ссылаясь на данные энергетической аналитической компании Kpler, сообщало, что Великобритания начала осуществлять закупки сжиженного природного газа (СПГ) в Австралии из-за энергетического кризиса в Европе.

Рынки,Еврокомиссия,ЕС,
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