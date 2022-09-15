Министерство финансов Японии зафиксировало существенное увеличение объема импорта сжиженного природного газа из России в августе. Оно составило 211,2% к 2021 году, передает РИА Новости.

Отмечается, что объем импорта нефти за такой же отрезок времени уменьшился на 20,3%. Кроме того, ведомство указывает на сокращение объема импорта угля на 32,6% и рост импорта руды на 44,9%.

«Общий объем экспорта из Японии в РФ в августе снизился в годовом выражении на 24,3% и составил 54,95 млрд иен [или 384 млн долларов. — прим. ред.]. Импорт из РФ в Японию в отчетный период вырос на 67,4% по сравнению с августом 2021 года и составил 164,1 млрд иен [1,15 млрд долларов. — «прим. ред.»]», — подчеркивает министерство.

Ранее ЕК Урсула фон дер Ляйен заявила, что Еврокомиссия рассматривает введение лимита цен на сниженный природный газ (СПГ) в Евросоюзе. Однако, по ее словам, необходимо, чтобы регион оставался конкурентным для поставщиков.