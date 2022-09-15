Эрдоган задумал обсудить с Путиным оплату газа в нацвалютах

Президент Турции Реджеп Эрдоган рассчитывает обсудить на встрече с российским лидером Владимиром Путиным в Самарканде оплату газа в нацвалютах, рублях и лирах. Об этом пишет РИА Новости.

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«Да, газовый вопрос, в частности, детали соглашения об оплате в национальных валютах будет на повестке», - сообщил источник в дипломатических кругах.

Он также заявил об отсутствие проблем в поставках российского газа в Турцию.

Ранее вице-премьер РФ Александр Новак также сообщал, что Путин и Эрдоган договорились о начале частичной оплаты в рублях поставок российского газа в Турцию. О достигнутых договоренностях по этому вопросу также говорил и министр энергетики и природных ресурсов Турции Фатих Донмез. По его словам, Анкара обсуждает с Москвой возможность оплаты некоторой части транзита в турецких лирах.