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1 час назад

Эрдоган задумал обсудить с Путиным оплату газа в нацвалютах

Елена Прошина

Президент Турции Реджеп Эрдоган рассчитывает обсудить на встрече с российским лидером Владимиром Путиным в Самарканде оплату газа в нацвалютах, рублях и лирах. Об этом пишет РИА Новости.

Эрдоган задумал обсудить с Путиным оплату газа в нацвалютах
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Да, газовый вопрос, в частности, детали соглашения об оплате в национальных валютах будет на повестке», - сообщил источник в дипломатических кругах.

Он также заявил об отсутствие проблем в поставках российского газа в Турцию.

Ранее вице-премьер РФ Александр Новак также сообщал, что Путин и Эрдоган договорились о начале частичной оплаты в рублях поставок российского газа в Турцию. О достигнутых договоренностях по этому вопросу также говорил и министр энергетики и природных ресурсов Турции Фатих Донмез. По его словам, Анкара обсуждает с Москвой возможность оплаты некоторой части транзита в турецких лирах.

Ранее Bloomberg писал, что президент Турции обсудил цены на газ с Путиным. Эрдоган рассчитывает получить скидку. Также он планирует попросить российского президента на встрече в Самарканде о начале поставок российской агропродукции по «зерновому коридору», в том числе в беднейшие страны Африки».

Рынки,Александр Новак,Реджеп Эрдоган,Владимир Путин,
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