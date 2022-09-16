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39 минут назад

Курс британского фунта рухнул

Лера Букина

Курс фунта стерлингов опустился ниже $1,14, следует из данных торгов, передает ТАСС.

Курс британского фунта рухнул
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

Такая динамика наблюдается впервые с марта 1985 года.

Ранее сообщалось, что, по данным Банка Англии, ожидания британцев по поводу инфляции на год вперед в августе увеличились до максимального значения. Вместе с тем более долгосрочные инфляционные ожидания упали с достигнутых ранее многолетних значений.

Агентство Reuters, ссылаясь на экономистов, сообщало, что Банк Англии на предстоящей неделе поднимет ключевую процентную ставку на половину процентного пункта, до 2,25%. Финансовые рынки прогнозируют повышение до 2,5%.

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Согласно исследованию Банка Англии, 33% населения не одобряют меры, которые страна принимает для того, чтобы сдержать инфляцию.

Рынки,Банк России,
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