Германия нашла замену российской нефти

Власти Германии собираются обсуждать с Казахстаном вопрос поставок нефти через трубопровод «Дружба» для НПЗ в Шведте (федеральная земля Бранденбург). Об этом пишет ТАСС со ссылкой на заявление германского правительства, опубликованное в 16 сентября.
«Федеральное правительство в приоритетном порядке продолжит переговоры с польским правительством о рамочных условиях поставок нефти через Гданьск в Шведт. То же относится к переговорам федерального правительства с правительством Казахстана о поставке казахстанской нефти через трубопровод "Дружба" с целью обеспечения дополнительных объемов для НПЗ уже в этом году», - отмечается в сообщении.
Ранее нефтеперерабатывающий завод в Шведте компании Rosneft Deutschland, которая была передана под управление Федерального сетевого агентства (регулятор Германии), допустила возможные ограничения поставок нефти по трубопроводу «Дружба». Как отмечалось, «доверительное управление Rosneft Deutschland не означает, что завод находится под доверительным управлением».
16 сентября стало известно, что правительство ФРГ передало под управление Федерального сетевого агентства Германии импортеров нефти - компании Rosneft Deutschland и die RN Refining & Marketing GmbH.