Германия нашла замену российской нефти

«Федеральное правительство в приоритетном порядке продолжит переговоры с польским правительством о рамочных условиях поставок нефти через Гданьск в Шведт. То же относится к переговорам федерального правительства с правительством Казахстана о поставке казахстанской нефти через трубопровод "Дружба" с целью обеспечения дополнительных объемов для НПЗ уже в этом году», - отмечается в сообщении.