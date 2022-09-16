Индонезия пожаловалась на невозможность купить нефть из РФ

Индонезия не смогла купить российскую нефть, несмотря на ранее анонсированные сделки, поскольку на практике ее не хватает, заявил министр энергетики азиатской страны Арифин Тасриф. Его слова цитирует РИА Новости.

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«Мы еще не купили ее, потому что товара просто нет в наличии», — пожаловался он в ответ на вопрос журналистов о прогрессе в закупках.

По словам Тасрифа, спрос на нефть из России высок на фоне ее сравнительной дешевизны. Российская сторона предлагает покупателям скидки, которые для Urals в первой половине сентября составляли около 20 долларов за баррель по отношению к сорту Brent, в отдельные месяцы дисконт доходил до 30 процентов.