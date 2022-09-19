Европу предупредили о цене отказа от российского газа

Если Европа собирается обойтись зимой без российского газа, ей придется массово остановить производство, говорится в исследовании «Европейский энергетический баланс в новой реальности» компании «Яков и партнеры».

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В исследовании сказано, что «амбиция по сокращению зависимости Европы от газа» из России в 2022–2023 годах «без массовой приостановки производства невозможна», Европа не преодолела зависимость, в 2022 году ей нужно или сохранять поставки, или снижать потребление на дополнительные 7–12 млрд кубов, передает РИА «Новости».

Подчеркивается, что такое снижение возможно только при полной или частичной остановке ряда отраслей. Сейчас «в Европе остановлено 70% мощностей по выпуску азотных удобрений, выпуск алюминия сокращен на 25%, выплавка стали снижена на 5%». Процесс остановки производств, вероятно, «продолжится даже в случае мягкой зимы».

Хотя среднее заполнение ПХГ достигло уровня в 85%, выросли поставки от альтернативных поставщиков, снизилось потребление газа, а поставки СПГ выросли на 30%, дальнейшее увеличение темпа поставок, альтернативных российским, в 2022 году затруднено из-за логистики. В частности, терминалы СПГ не связаны с трубопроводной сетью.

«При сохранении текущего сниженного потребления газа европейские страны имеют дефицит газа для прохождения отопительного сезона 2022/2023 не менее 10 миллиардов кубов даже в случае мягкой зимы, сохранения рекордных объемов импорта СПГ и полного расходования газа своих подземных газохранилищ», – говорится в сообщении.