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1 час назад

Французские СМИ объявили о начале «мировой битвы» за газ

Майк Габриелян

В мире началась битва за газ. Из-за прекратившихся поставок из России ЕС разворачивает газовозы, направляющиеся в Азию, и перекупает голубое топливо по бешеным ценам. Об этом сообщает издание Le Monde.

Французские СМИ объявили о начале «мировой битвы» за газ
Фото:  тасс тасс

С начала российской спецоперации на Украине у европейских берегов все чаще появляются танкеры с большими охлаждаемыми цистернами, пишет издание (перевод ИноТВ).

Европе отказали в просьбе заменить российский газ

В таких танкерах транспортируют газ на большие расстояния. С конца февраля ЕС нарастил поставки сжиженного природного газа (СПГ) из США и других стран на 60%. Эта «перетасовка газовых потоков» подтверждает, что «мировая битва за СПГ началась».

«Европа смогла восстановить запасы газа так быстро лишь благодаря СПГ, который она перетянула у Азии – и сделала она это, заплатив за него большую цену, а возможно и спровоцировав блэкауты в других странах, включая Индию и Пакистан», – объяснил профессор парижского Института политических исследований, эксперт в области энергетики Тьерри Брос.

Но подобный сценарий дальше может не работать: к зиме азиатским странам также необходимо наращивать запасы и это обострит международную конкуренцию. Запасы понадобятся Южной Корее, Японии, КНР и другим странам.

Ранее заместитель министра нефти и энергетики Норвегии Андреас Эриксен заявил об усилении энергетического кризиса в Европе при введении потолка цен на газ.

Рынки,Институт политических исследований,ЕС,
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