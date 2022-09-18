В Бразилии резко сокращаются запасы кофе

К марту запасы кофе в Бразилии могут сократиться до 7 млн мешков весом 60 килограммов каждый при норме от 9 млн до 12 млн. Об этом пишет Bloomberg со ссылкой на слова Сайласа Бразилейро — президента Бразильского национального совета по кофе.

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Как заявила американскому агентству другая бразильская компания — группа экспортеров Cecafe, запасы сейчас настолько малы, что даже если в следующем году в Бразилии будет хороший урожай, его может едва хватить для удовлетворения спроса.

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Запасы арабики на портовых складах, контролируемые американской биржей ICE Futures, находятся на самом низком уровне за 23 года. Эта проблема вкупе с глобальным дефицитом угрожает спровоцировать дополнительный рост цен на зерна на фоне устойчивой продовольственной инфляции. К тому же в мире продолжает расти глобальный спрос, отмечается в статье Bloomberg.

Однако опрошенные Business FM эксперты не видят оснований тревожиться о дефиците. Хотя биржевая стоимость кофе в Нью-Йорке оставалась высокой весь год, в последние две недели она снизилась. И подобные тревожные заявления бразильских поставщиков во влиятельных СМИ призваны вновь поднять цены на бирже ради повышения профита, считает коммерческий директор компании The Coffee Soldiers, поставляющей зеленые бразильские зерна, Павел Илларионов. Для российских компаний ситуация даже благоприятная: наши поставщики серьезно выигрывают на курсовой разнице и изменении логистики. Поэтому в ближайшей перспективе для российского потребителя цена кофейной чашки останется прежней или немного снизится, говорит Илларионов.

Павел Илларионов, коммерческий директор компании The Coffee Soldiers

«Экспортеры, в том числе крупнейшие компании, утверждают, что в целом все в порядке. Да, есть определенное превышение спроса над предложением, но это скорее нормальная органическая сезонная история. В реальности ситуация не настолько плоха, как хотелось бы это представить некоторым бразильским экспортерам. В целом я думаю, что в ближайшие полгода цена на кофе останется плюс-минус на таком же уровне, как она есть сейчас, может быть, даже немножко снизится. Наладились определенные транспортные потоки в Россию. Раньше, до февраля, очень многие импортеры закупались на европейских складах — с маржой европейских трейдеров. Сейчас очень многие компании, в том числе и мы, возят кофе напрямую. Сейчас логистическое плечо больше и длиннее, но меньше цепочка посредников, за счет чего удается 10-15% от стоимости сократить».

Ранее сообщалось, что и в других странах — экспортерах кофе снижены запасы и плохой урожай из-за климатических коллапсов, вызванных Ла-Ниньей, и из-за подорожания удобрений.

Так, Колумбия страдает от разрушительных для урожая дождей, в Гондурасе, Гватемале и Никарагуа заканчиваются запасы. Урожай следующего сезона в Коста-Рике демонстрирует признаки стресса, а изменения климата снизили урожайность робусты в Уганде и Вьетнаме.

Учитывая, что Бразилия — основной поставщик кофе, сможет ли кто-то ее заменить в случае, если ее экспорт существенно снизится? Отвечает совладелец сети кофеен Take & Wake Алексей Петропольский.

Алексей Петропольский, совладелец сети кофеен Take & Wake

«Думаю, что это опять маркетинговый ход для того, чтобы повысить каким-то образом цены. В действительности, допустим, в Африке или в Индии можно закупать абсолютно такие же зерна. Вопрос в том, что логистика была не налажена и бренды не были выведены. Если туда зайдут большие деньги, большой спрос, то [поставки наладятся], я уверен, что там урожай был лучше. Просто раньше никто не пользовался, поскольку был понятный и удобный рынок покупки. Рынок поменяется и пересмотрит систему логистики. Поэтому думаю, что это больше надуманно, нежели правда. То же самое, что с кризисом рынка зерна и прочего, это все не более чем маркетинговые ходы».