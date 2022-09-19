Оценена угроза влияния войны за Тайвань на экспорт угля из РФ

Даже реализация негативного сценария развития напряженности в Азиатско-Тихоокеанском регионе (АТР) не будет барьером для увеличения экспорта угля из РФ. Об этом сообщает «Коммерсант» со ссылкой на Институт проблем естественных монополий (ИПЕМ).

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Экспортная стоимость российского угля на рынке АТР позволит покрыть затраты добывающих компаний даже при неблагоприятных вариантах развития ситуации до 2035 года. Вместе с тем логистика может стать проблемой для поставок и их роста.

Отмечается, что на рынке может развернуться один из трех сценариев. Два из них предполагают увеличение спроса на уголь. Кризисный сценарий подразумевает осуществление поставок на максимальном уровне, но стоимость угля будет более низкой. При последнем варианте конфликт на Тайване начнется в 2027 году. Следовательно, для российского экспорта не ожидается никаких негативных последствий.

В Fitch Ratings придерживаются такого же мнения относительно экспорта угля из России. Аналитики агентства ожидают снижения цены на железную руду, цветные металлы и коксующийся уголь до 2025 года. Вместе с тем прогноз по энергетическому углю улучшился.