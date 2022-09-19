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47 минут назад

Запасы газа в России резко сократились

Lenta.ruиещё 1

В 2021 году запасы газа в России резко упали — в годовом выражении объемы сократились на 6,3 процента, до 44,5 триллиона кубометров. Об этом сообщается в проекте государственного доклада о состоянии и об охране окружающей среды Российской Федерации в 2021 году, подготовленном Минприроды.

В стране также стало меньше угля и урана, их запасы уменьшились на 0,11 процента (274,8 миллиона тонн) и на 0,41 процента (707,7 тысячи тонн). Кроме того, сокращение объемов разведанных запасов коснулось железной руды, свинца, цинка, бокситов и олова. В целом по сравнению с 2012 годом в 2021 году по большинству видов топливно-энергетических ресурсов наблюдалась отрицательная динамика — от -0,04 процента до -9,37 процента, отмечает ведомство.

При этом в 2021 году выросли разведанные запасы нефти на 0,11 процента, до 19,03 миллиарда тонн. При этом больше выросли запасы меди (на 4,8 процента), сурьмы (на 4,13 процента), вольфрама (на 0,36 процента), серебра (на 0,73 процента) и золота (на 1,31 процента).

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В начале августа глава Государственной комиссии по запасам полезных ископаемых Игорь Шпуров привел данные по исчерпанию ресурсов в России. По его словам, Россия обеспечена разведанными запасами нефти на 39 лет, газа — на 80 лет, а угля — на еще более долгий период. При этом глава «Газпрома» Алексей Миллер заявлял, что некоторые месторождения будут работать и обеспечивать страну газом до 2120 года.

Рынки,Алексей Миллер,Газпром,
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