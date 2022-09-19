Запасы газа в России резко сократились

В 2021 году запасы газа в России резко упали — в годовом выражении объемы сократились на 6,3 процента, до 44,5 триллиона кубометров. Об этом сообщается в проекте государственного доклада о состоянии и об охране окружающей среды Российской Федерации в 2021 году, подготовленном Минприроды.

В стране также стало меньше угля и урана, их запасы уменьшились на 0,11 процента (274,8 миллиона тонн) и на 0,41 процента (707,7 тысячи тонн). Кроме того, сокращение объемов разведанных запасов коснулось железной руды, свинца, цинка, бокситов и олова. В целом по сравнению с 2012 годом в 2021 году по большинству видов топливно-энергетических ресурсов наблюдалась отрицательная динамика — от -0,04 процента до -9,37 процента, отмечает ведомство.

При этом в 2021 году выросли разведанные запасы нефти на 0,11 процента, до 19,03 миллиарда тонн. При этом больше выросли запасы меди (на 4,8 процента), сурьмы (на 4,13 процента), вольфрама (на 0,36 процента), серебра (на 0,73 процента) и золота (на 1,31 процента).