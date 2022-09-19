Предсказаны сроки нового роста цен на газ в Европе

Несмотря на то, что биржевые цены на газ в Европе снижаются и, вероятно, подобный тренд сохранится как минимум в ближайшие полтора месяца, регион может ждать энергетический кризис в феврале или марте 2023 года, когда сократятся запасы в подземных хранилищах газа (ПХГ). Об этом в разговоре с «Лентой.ру» заявил ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности (ФНЭБ) Игорь Юшков.

Фото: ТАСС ТАСС

В начале недели цены на октябрьские газовые фьючерсы на лондонской бирже ICE упали ниже 1900 долларов за тысячу кубометров. На таком уровне цены на топливо в последний раз находились 26 июля. Юшков уверен, что падение продолжится и в октябре.

«Когда отопительный сезон начнется, ситуация может развернуться в обратном направлении, — допустил аналитик. — Из подземных хранилищ начнут выкачивать газ и каждая новость об уменьшении их заполненность будет толкать цены вверх. Вероятно, самыми кризисными в этом отношении окажутся февраль и март, когда газа в ПХГ останется мало».

Юшков объяснил, что в силу особенности выкачки из ПХГ, по мере сокращения объемов газа сокращается и возможность ежесуточной выкачки, что сделает необходимым закрытие нужд потребителей текущим импортом.

«Спрос на газ таким образом снова вырастет, соответственно, поднимутся и цены. &quo"Газпром" прогнозирует цены порядка 4 тысяч долларов, но нужно будет еще посмотреть на то, какими окажутся поставки импортного газа, какими будут зимние температуры, объемы потребления. Не исключаю, что цены могут побить прогнозы», — предположил Юшков.