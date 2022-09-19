Мантуров рассказал, что не включат в параллельный импорт

Планов по включению в перечень параллельного импорта продуктов питания нет. Соответствующее заявление на международном форуме Innofood сделал вице-премьер и глава Минпромторга России Денис Мантуров.
Его слова приводит «РИА Новости».
Мантуров подчеркнул, что в РФ нет дефицита продуктов питания.
«Я не слышал», — ответил он на вопрос о том, обсуждается ли сегодня в РФ вопрос об их включении в перечень параллельного импорта.
Также Мантуров заявил, что, ввезенные в Россию товары не станут дополнительно маркировать, поскольку они итак будут подвергаться тому же контролю качества, что и традиционные.
Напомним, что власти РФ легализовали параллельный импорт для удовлетворения спроса на востребованные зарубежные товары еще в мае. В перечень вошли свыше 50 категорий. Данная мера не предполагает легализацию контрафакта, а лишь дает возможность ввозить в Россию оригинальные товары через альтернативные каналы поставок, отмечали в Минпромторге страны.