Экономика
Компании
Рынки
Личный счет
Недвижимость
Курсы валют
Конвертер валют
Курс доллара
Курс евро
+28° в 
USD 60.17EUR 60.04
Войти в почту
1 час назад

Мантуров рассказал, что не включат в параллельный импорт

Елена Прошина

Планов по включению в перечень параллельного импорта продуктов питания нет. Соответствующее заявление на международном форуме Innofood сделал вице-премьер и глава Минпромторга России Денис Мантуров.

Мантуров рассказал, что не включат в параллельный импорт
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Его слова приводит «РИА Новости».

Мантуров подчеркнул, что в РФ нет дефицита продуктов питания.

«Я не слышал», — ответил он на вопрос о том, обсуждается ли сегодня в РФ вопрос об их включении в перечень параллельного импорта.

Также Мантуров заявил, что, ввезенные в Россию товары не станут дополнительно маркировать, поскольку они итак будут подвергаться тому же контролю качества, что и традиционные.

Напомним, что власти РФ легализовали параллельный импорт для удовлетворения спроса на востребованные зарубежные товары еще в мае. В перечень вошли свыше 50 категорий. Данная мера не предполагает легализацию контрафакта, а лишь дает возможность ввозить в Россию оригинальные товары через альтернативные каналы поставок, отмечали в Минпромторге страны.

Рынки,Денис Мантуров,Минпромторг,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители