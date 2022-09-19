Названа причина отказа турецких банков от работы с картами «Мир»

Турецкие банки-эквайеры принимают решения о проведении операций по картам российской платежной системы «Мир» самостоятельно. Они имеют право блокировать их, отклонять. Об этом пишет «Газета.Ru» со ссылкой на пресс-службу системы.

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В пресс-службе уточнили, что кредитные организации, обеспечивающие прием карт «Мир» на территории Турции, могут так настроить свои банкоматы, что они будут автоматически отклонять операции по картам банков, которые находятся под санкциями со стороны западных стран.

По данным издания, в понедельник, 19 сентября, Isbank и Denizbank перестали проводить какие-либо операции с российскими картами. В результате, у пользователей карт «Мир» возникли проблемы со снятием наличных денег в банкоматах финансовых организаций.