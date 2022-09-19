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1 час назад

Названа причина отказа турецких банков от работы с российскими картами «Мир»

Илья Родин

Турецкие банки-эквайеры принимают решения о проведении операций по картам российской платежной системы «Мир» самостоятельно. Они имеют право блокировать их, отклонять. Об этом пишет «Газета.Ru» со ссылкой на пресс-службу системы.

Названа причина отказа турецких банков от работы с картами «Мир»
Фото: РИА НовостиРИА Новости

В пресс-службе уточнили, что кредитные организации, обеспечивающие прием карт «Мир» на территории Турции, могут так настроить свои банкоматы, что они будут автоматически отклонять операции по картам банков, которые находятся под санкциями со стороны западных стран.

Еще один турецкий банк перестал выдавать лиры с карт «Мир»

По данным издания, в понедельник, 19 сентября, Isbank и Denizbank перестали проводить какие-либо операции с российскими картами. В результате, у пользователей карт «Мир» возникли проблемы со снятием наличных денег в банкоматах финансовых организаций.

Предположительно, причиной такого поведение банков стало предупреждение от Минфина США. Ведомство сообщило о возможных санкциях по отношению к тем, кто содействует России в обходе ограничительных мер.

Рынки,Казначейство США,
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