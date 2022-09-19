Первое судно из США доставило газ для Чехии

Первое судно из США доставило для Чехии 100 миллионов кубометров сжиженного природного газа на плавучий терминал у голландского города Эмсхавена.

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Об этом сообщил пресс-секретарь энергетической компании ČEZ Роман Газдик. Его слова приводит «Прайм».

Он отметил, что до конца года Чехия ожидает еще семь таких судов. Всего страна намерена получить три миллиарда кубометров газа из США.

«Эти запасы покроют треть годового потребления газа в нашей республике. В целом для их доставки потребуется 30 рейсов танкеров, при этом газ будет покупаться по спотовым ценам», — добавил Газдик.