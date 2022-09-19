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44 минуты назад

Первое судно из США доставило газ для Чехии

Елена Прошина

Первое судно из США доставило для Чехии 100 миллионов кубометров сжиженного природного газа на плавучий терминал у голландского города Эмсхавена.

Первое судно из США доставило газ для Чехии
Фото: 

Об этом сообщил пресс-секретарь энергетической компании ČEZ Роман Газдик. Его слова приводит «Прайм».

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Он отметил, что до конца года Чехия ожидает еще семь таких судов. Всего страна намерена получить три миллиарда кубометров газа из США.

«Эти запасы покроют треть годового потребления газа в нашей республике. В целом для их доставки потребуется 30 рейсов танкеров, при этом газ будет покупаться по спотовым ценам», — добавил Газдик.

Всего в год Чехии требуется около девяти миллиардов кубометров газа. Терминалы в Нидерландах будут использовать компании Shell и Engie. Они уже достигли договоренности о транспортировки газа из Эмсхавена в Чехию по европейским трубопроводам.

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