Народный банк Китая во вторник понизил курс жэньминьби (официальное название национальной валюты) на 72 пункта, до 6,9468 юаня за доллар, говорится в сообщении регулятора.
Согласно статистике регулятора, это минимальное значение курса с 12 августа 2020 года. Снижение курса длится третий рабочий день подряд, передает ТАСС.
В прошлую пятницу ЦБ Китая понизил курс жэньминьби к доллару на 204 пункта, до 6,9305 юаня за единицу американской валюты,
Напомним, в начале августа курс юаня к рублю упал более чем на 5%. В том же месяце Минфин РФ начал работу над пополнением средств Фонда национального благосостояния (ФНБ) в валютах дружественных стран, включая юани, рупии, турецкие лиры.
В начале мая ЦБ Китая снизил курс юаня к доллару до минимума с 16 октября 2020 года. В конце апреля 25 апреля ЦБ Китая снизил курс юаня к доллару до минимума с 23 августа 2021 года.
В 2020 году на фоне пандемии курс юаня к доллару снижался несколько месяцев. 29 мая 2020 года ЦБ Китая понизил его до минимума с февраля 2008 года – 7,1316 юаня за доллар. Однако после этого национальная валюта начала постепенно укрепляться по отношению к американской и в течение 2021 года находилась на уровне от 6,35 до 6,57 юаня за доллар.