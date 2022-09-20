Народный банк Китая во вторник понизил курс жэньминьби (официальное название национальной валюты) на 72 пункта, до 6,9468 юаня за доллар, говорится в сообщении регулятора.

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Согласно статистике регулятора, это минимальное значение курса с 12 августа 2020 года. Снижение курса длится третий рабочий день подряд, передает ТАСС.

В прошлую пятницу ЦБ Китая понизил курс жэньминьби к доллару на 204 пункта, до 6,9305 юаня за единицу американской валюты,

Напомним, в начале августа курс юаня к рублю упал более чем на 5%. В том же месяце Минфин РФ начал работу над пополнением средств Фонда национального благосостояния (ФНБ) в валютах дружественных стран, включая юани, рупии, турецкие лиры.

В начале мая ЦБ Китая снизил курс юаня к доллару до минимума с 16 октября 2020 года. В конце апреля 25 апреля ЦБ Китая снизил курс юаня к доллару до минимума с 23 августа 2021 года.