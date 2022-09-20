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1 час назад

Япония приготовилась спасать иену

Lenta.ru

Центробанк Японии приготовился спасать иену после того, как та рекордно ослабла по отношению к курсам основных мировых валют, пишет CNBC.

Япония приготовилась спасать иену
Фото: ReutersReuters

С начала текущего года курс иены снизился на 25 процентов и достиг самого низкого уровня с 1998 года. Такая динамика происходит на фоне сверхмягкой денежно-кредитной политики Банка Японии, предполагающей удержание доходности 10-летних гособлигаций на нулевом уровне. Для достижения этой цели регулятор закупает бумаги, стимулируя повышение их стоимости и снижение доходности.

До сих пор политика центробанка имела своей целью доведение показателей инфляции до целевого уровня в два процента годовых. Однако по итогам августа рост цен в годовом выражении составил 2,8 процента.

Регулятор уже запросил «информацию о тенденциях на валютном рынке», что аналитики воспринимают как признак подготовки к валютным интервенциям в виде закупок иены на открытом рынке. Также от центробанка ожидают повышения ключевой ставки. В настоящее время она установлена на уровне 0,1 процента годовых.

Рынки,Банк России,
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