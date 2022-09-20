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51 минуту назад

Bloomberg: сенаторы США разрабатывают законопроект о вторичных санкциях за импорт нефти РФ

ТАССиещё 4

Два американских сенатора разрабатывают законопроект о вторичных санкциях против иностранных предприятий, участвующих в продаже или транспортировке российской нефти, а также стран, которые импортируют "черное золото", нефтепродукты, газ и уголь из России в объемах, превышающих те, что фиксировались до начала специальной военной операции. Об этом во вторник сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на заявление законодателей - демократа Криса ван Холлена и республиканца Пэта Туми.

Bloomberg: В США разрабатывают закон о вторичных санкциях за импорт нефти РФ
Фото: РИА НовостиРИА Новости

По их мнению, механизм вторичных санкций дополнит усилия по ограничению цены на российскую нефть. Лимит на сырье, поставляемое по морю, сенаторы предлагают ввести к марту 2023 года, а затем ужесточать каждый год в течение трех лет. По словам ван Холлена и Туми, вторичные санкции позволят "привлечь к ответственности финансовые учреждения, поддерживающие те страны, которые причастны к безудержной наживе на российском экспорте в военное время". В качестве примера предприятий, которые могут затронуть санкции, агентство приводит банки, страховые фирмы и брокерские конторы.

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В случае принятия законопроекта, отмечает Bloomberg, Соединенные Штаты могут серьезно испортить отношения с Индией и Китаем, которые в последние месяцы увеличили закупки российской нефти.

Администрация Джо Байдена ранее выступала против идеи введения вторичных санкций для обеспечения потолка цен на нефть. По мнению команды Байдена, они могут создать напряженность в отношениях с импортирующими российскую нефть странами, а принимаемых "экономических стимулов" и так достаточно.

О потолке цен

Министры финансов "Группы семи" заявили ранее о намерении ввести потолок цен на российскую нефть. Для этого они хотят создать "широкую международную коалицию" и запретить оказание любых услуг по морской перевозке российской нефти, если она будет продаваться по цене выше согласованного такой коалицией лимита.

Заместитель председателя правительства России Александр Новак сообщил 1 сентября журналистам, что Москва остановит поставки нефти и нефтепродуктов в страны, которые примут решение об ограничении стоимости нефти из РФ. Как подчеркнул вице-премьер, Россия не будет работать "на нерыночных условиях". При этом Новак назвал "полным абсурдом" предложения о введении ограничений на цену российской нефти.

Рынки,Александр Новак,Джозеф Байден,Правительство РФ,
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