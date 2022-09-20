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1 час назад

Индекс Мосбиржи рухнул

Лера Букина

Индекс Мосбиржи опустился ниже отметки в 2200 пунктов. Падение составило более 10%, следует из данных Московской биржи.

Российский рынок акций обвалился
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Динамика обусловлена новостями о проведении референдумов в ряде областей Украины по присоединению к России.

По состоянию на 15:09 мск индекс Мосбиржи упал до 2172,31 пункта. К 15:13 показатель повысился до 2255,3.

Также существенное падение зафиксировано на рынке акций. На 15:24 акции «Лукойла» потеряли 14,7%, «Новатэка» - 14,73 %, «Яндекса» - 11,83%, «Роснефти» - 11,81%.

Днем ранее общественные палаты (ОП) Донецкой Народной Республики (ДНР) и Луганской Народной Республики (ЛНР) попросили глав республик Дениса Пушилина и Леонида Пасечника о скорейшем проведении референдумов по вхождению в состав России.

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20 сентября такое же обращение принял общественный совет Херсонской области.

В этот же день закон о референдуме о вхождении региона в состав РФ на правах субъекта был принят народным советом ЛНР.

Как писала ранее газета «Коммерсант», власти РФ решили собрать с сырьевых экспортеров около 1,4 трлн рублей в 2023 году за счет повышения вывозных пошлин и ставок НДПИ. Это, как отмечалось, позволит покрыть дефицита бюджета.

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