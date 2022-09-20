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1 час назад

Грузия подала заявку на вступление в  Единую зону платежей в евро

Елена Прошина

Национальный банк Грузии подал заявку на вступление в Единую зону платежей в евро (SERA).

Грузия подала заявку на вступление в Единую зону платежей в евро
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу регулятора.

В банке рассматривают данное решение в качестве «важнейшего шага Грузии на пути евроинтеграции». Там также обратили внимание на то, что страна стала первой в регионе, кто подал заявку на членство в SERA.

Обращение Грузии будет рассмотрено советом организации в ноябре 2022 года. При этом окончательное решение SERA примет только после консультаций с Еврокомиссией.

Рынки,Еврокомиссия,
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