Грузия подала заявку на вступление в  Единую зону платежей в евро

Национальный банк Грузии подал заявку на вступление в Единую зону платежей в евро (SERA).

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу регулятора.

В банке рассматривают данное решение в качестве «важнейшего шага Грузии на пути евроинтеграции». Там также обратили внимание на то, что страна стала первой в регионе, кто подал заявку на членство в SERA.