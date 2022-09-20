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44 минуты назад

Мосбиржа приостановит торги британским фунтом

Елена Прошина

Московская биржа приостановит торги британским фунтом с 3 октября на валютном рынке. Об этом сообщается на сайте торговой площадки.

Мосбиржа приостановит торги британским фунтом
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

Отмечается, что ограничения коснутся «инструментов спот и своп по валютным парам "британский фунт — российский рубль" и "британский фунт — доллар США" в биржевом и внебиржевом режимах».

«Приостановка операций обусловлена потенциальными рисками и затруднениями при проведении расчетов в британском фунте», — пояснили в Мосбирже.

До 30 сентября все сделки с данной валютой будут проходить в обычном режиме, подчеркнули в тексте. При этом специалисты Мосбиржи уже ведут работу с банками-корреспондентами по поводу возобновления торгов британским фунтом.

Рынки,Московская биржа,
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