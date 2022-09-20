Мосбиржа приостановит торги британским фунтом

Московская биржа приостановит торги британским фунтом с 3 октября на валютном рынке. Об этом сообщается на сайте торговой площадки.
Отмечается, что ограничения коснутся «инструментов спот и своп по валютным парам "британский фунт — российский рубль" и "британский фунт — доллар США" в биржевом и внебиржевом режимах».
«Приостановка операций обусловлена потенциальными рисками и затруднениями при проведении расчетов в британском фунте», — пояснили в Мосбирже.
До 30 сентября все сделки с данной валютой будут проходить в обычном режиме, подчеркнули в тексте. При этом специалисты Мосбиржи уже ведут работу с банками-корреспондентами по поводу возобновления торгов британским фунтом.