Мосбиржа приостановит торги британским фунтом

Московская биржа приостановит торги британским фунтом с 3 октября на валютном рынке. Об этом сообщается на сайте торговой площадки.

Отмечается, что ограничения коснутся «инструментов спот и своп по валютным парам "британский фунт — российский рубль" и "британский фунт — доллар США" в биржевом и внебиржевом режимах».

«Приостановка операций обусловлена потенциальными рисками и затруднениями при проведении расчетов в британском фунте», — пояснили в Мосбирже.