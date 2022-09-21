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1 час назад

GT: США стремятся распространить кризис своей экономики на весь мир

RT на русском

Стремясь скрыть кризис собственной экономики, Соединённые Штаты распространяют его на весь мир. Об этом говорится в статье газеты Global Times.

GT: США стремятся распространить кризис экономики на весь мир
Фото: РИА НовостиРИА Новости

По прогнозу издания, ФРС США может вскоре повысить процентную ставку как минимум на 75 базисных пунктов.

«Суперсильный доллар и крах остальных валют в определённой мере замедлят испепеляющую инфляцию в американской экономике, но расплачиваться за это придётся другим странам», — говорится в материале.

Укрепившийся доллар рискует стать «острым лезвием, рассекающим мир», заключается в статье.

Как ранее писала газета New York Post, политика главы Соединённых Штатов Джо Байдена может привести страну к тому же энергетическому «кошмару», который переживают европейские страны.

Рынки,Джозеф Байден,ФРС,
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