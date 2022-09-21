Поставки угля и природного газа из России в КНР в минувшем августе были на рекордном уровне. Об этом сообщило в среду посольство РФ в КНР в Telegram-канале.
«По данным Главного таможенного управления (ГТУ) КНР, в августе Китай импортировал природный газ из России на общую сумму 409,37 миллиона долларов США. Этот показатель является наивысшим по меньшей мере с января 2017 года — максимального доступного периода наблюдений китайской таможни», — отмечается в заявлении дипмиссии.
Кроме того, посольство указало на максимальное увеличение поставок угля в эту страну в последнем месяце лета. Объем оценивается в 8,542 миллиона тонн — это рекорд за последние пять лет. Также подчеркивается, что в сравнении с июлем поставки возросли на 15%, а год к году — на 57%.
Ранее в Институте проблем естественных монополий (ИПЕМ) сообщили, что даже реализация негативного сценария развития напряженности в Азиатско-Тихоокеанском регионе (АТР) не будет барьером для увеличения экспорта угля из РФ. Отмечалось, что экспортная стоимость российского угля на рынке АТР позволит покрыть затраты добывающих компаний даже при неблагоприятных вариантах развития ситуации до 2035 года. Вместе с тем подчеркивалось, что логистика может стать проблемой для поставок и их роста.