Поставки угля и природного газа из России в КНР в минувшем августе были на рекордном уровне. Об этом сообщило в среду посольство РФ в КНР в Telegram-канале.

«По данным Главного таможенного управления (ГТУ) КНР, в августе Китай импортировал природный газ из России на общую сумму 409,37 миллиона долларов США. Этот показатель является наивысшим по меньшей мере с января 2017 года — максимального доступного периода наблюдений китайской таможни», — отмечается в заявлении дипмиссии.

Кроме того, посольство указало на максимальное увеличение поставок угля в эту страну в последнем месяце лета. Объем оценивается в 8,542 миллиона тонн — это рекорд за последние пять лет. Также подчеркивается, что в сравнении с июлем поставки возросли на 15%, а год к году — на 57%.