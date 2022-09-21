Валютный рынок отреагировал на обращение Путина

Российская валюта немного снизилась к основным иностранным валютам после заявления президента РФ Владимира Путина о частичной мобилизации в стране. Доллар повысился на 58 копеек, до 61,1 рубля, следует из данных торгов на московской бирже на 9:27 мск.

Ранее было объявлено, что Донецкая и Луганская народные республики, а также Херсонская и Запорожская области проведут референдумы по вопросу вхождения в состав России с 23 по 27 сентября. После этого индекс Мосбиржи опустился ниже отметки в 2200 пунктов. Падение составило более 10%. Кроме того, днем индекс Мосбиржи упал до 2172,31 пункта. Также существенное падение было зафиксировано на рынке акций. На 15:24 акции «Лукойла» потеряли 14,7%, «Новатэка» - 14,73 %, «Яндекса» - 11,83%, «Роснефти» - 11,81%.