Российский госдолг резко подешевел на фоне объявления в стране частичной мобилизации, свидетельствуют данные индекса RGBI, в котором учитываются цены облигаций федерального займа (ОФЗ). Котировки опубликованы на сайте Московской биржи.

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В низшей точке падение по сравнению с уровнем закрытия предыдущей торговой сессии составило 4,17 процента, а сам индекс равнялся 126,94 пункта.

На момент публикации индекс RGBI равнялся 128,74 пункта. Снижение по сравнению с уровнем закрытия предыдущей сессии составило 2,82 процента.

Снижение цен и повышение доходности характерно для всех типов ОФЗ, торгующихся на Московской бирже. При этом среднесрочные бумаги имеют более низкую доходность по сравнению с краткосрочными. Такое явление называется инверсией, поскольку в стандартной ситуации инвесторы ждут большей доходности от долговых инструментов с более отдаленным сроком погашения.