Экономика
Компании
Рынки
Личный счет
Недвижимость
Курсы валют
Конвертер валют
Курс доллара
Курс евро
+16° в 
USD 60.02EUR 60.05
Войти в почту
48 минут назад

Российский госдолг резко подешевел

Lenta.ru

Российский госдолг резко подешевел на фоне объявления в стране частичной мобилизации, свидетельствуют данные индекса RGBI, в котором учитываются цены облигаций федерального займа (ОФЗ). Котировки опубликованы на сайте Московской биржи.

Российский госдолг резко подешевел
Фото: ТАССТАСС

В низшей точке падение по сравнению с уровнем закрытия предыдущей торговой сессии составило 4,17 процента, а сам индекс равнялся 126,94 пункта.

На момент публикации индекс RGBI равнялся 128,74 пункта. Снижение по сравнению с уровнем закрытия предыдущей сессии составило 2,82 процента.

Российский рынок акций обвалился

Снижение цен и повышение доходности характерно для всех типов ОФЗ, торгующихся на Московской бирже. При этом среднесрочные бумаги имеют более низкую доходность по сравнению с краткосрочными. Такое явление называется инверсией, поскольку в стандартной ситуации инвесторы ждут большей доходности от долговых инструментов с более отдаленным сроком погашения.

Утром 21 сентября президент Владимир Путин объявил в России частичную мобилизацию в связи с проводимой на Украине спецоперацией.

Рынки,Владимир Путин,Московская биржа,
2
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители