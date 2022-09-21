Россия опустилась в мировом рейтинге по объему добычи нефти

Россия в июле 2022 года опустилась со второго на третье место в мире по объемам добычи нефти. Первое и второе места заняли США и Саудовская Аравия соответственно, свидетельствуют данные Росстата.

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В июле РФ увеличила добычу нефти до 10,715 млн баррелей в сутки (б/с), уступив второе место Саудовской Аравии (10,815 млн б/с). В тот же период США добывали 12,042 млн б/с.

В мае 2022 года РФ добывала 10,171 млн баррелей нефти в сутки (б/с) против 11,595 млн б/с в США и 10,538 млн б/с в Саудовской Аравии. В июне российская добыча находилась на уровне 10,668 млн б/с против 11,816 млн б/с в США и 10,646 млн б/с в Саудовской Аравии.