Экономика
Компании
Рынки
Личный счет
Недвижимость
Курсы валют
Конвертер валют
Курс доллара
Курс евро
+29° в 
USD 60.87EUR 60.21
Войти в почту
32 минуты назад

Россия в июле опустилась со второго на третье место в мире по объемам добычи нефти

ТАССиещё 1

Россия в июле 2022 года опустилась со второго на третье место в мире по объемам добычи нефти. Первое и второе места заняли США и Саудовская Аравия соответственно, свидетельствуют данные Росстата.

Россия опустилась в мировом рейтинге по объему добычи нефти
Фото: ReutersReuters

В июле РФ увеличила добычу нефти до 10,715 млн баррелей в сутки (б/с), уступив второе место Саудовской Аравии (10,815 млн б/с). В тот же период США добывали 12,042 млн б/с.

В мае 2022 года РФ добывала 10,171 млн баррелей нефти в сутки (б/с) против 11,595 млн б/с в США и 10,538 млн б/с в Саудовской Аравии. В июне российская добыча находилась на уровне 10,668 млн б/с против 11,816 млн б/с в США и 10,646 млн б/с в Саудовской Аравии.

Всего за январь - июль 2022 года Россия добыла 308,8 млн тонн нефти, что на 3,3% выше показателя за аналогичный период прошлого года. При этом за июль добыча нефти в РФ в годовом выражении выросла на 2,9% - до 45,5 млн тонн, сообщил Росстат.

Рынки,Росстат,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители