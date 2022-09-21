Судно Queen Sara с зерном с Украины прибыло в Египет

Сухогруз Queen Sara с украинской сельскохозяйственной продукцией в среду прибыл в город Абу-Кир в Египте. Об этом свидетельствуют данные сервиса отслеживания судов Marine Traffic .

По его данным, судно с 11 091 тонной кукурузы на борту в настоящий момент пришвартовано в порту египетского города Абу-Кир.

22 июля в Стамбуле был подписан пакет документов, призванных решить проблему поставок продовольствия и удобрений на мировые рынки. Одно из соглашений регламентирует порядок вывоза зерна из подконтрольных Киеву черноморских портов. Созданный Россией, Турцией, Украиной и ООН четырехсторонний центр в Стамбуле предназначен для досмотра судов с зерном с целью не допустить контрабанды оружия и исключить провокации.