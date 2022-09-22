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6 часов назад

Аналитик Антонов: курс рубля останется в сформированном диапазоне до конца недели

Газета.Ruиещё 3

Финансовый аналитик BitRiver Владислав Антонов отметил в разговоре с агентством "Прайм", что до конца текущей недели рубль к доллару, евро и юаню останется в сформированных диапазонах. "В среду после повышения уровня утренней волатильности курсы доллара и евро вернулись к уровням закрытия вторника. Курс доллара поднимался до отметки 62,79 руб., курс евро — до 62,20 руб. За последние пять дней объемы торгов по валютам недружественных стран сократились", - сказал он. Эксперт сообщил, что объем торгов юань/рубль вырос с начала года в два раза: с 32,6 млрд руб. до 71,5 млрд руб. По словам Антонова, до конца текущей недели пары доллар/рубль, евро/рубль и юань/рубль сохранят боковое движение в сформированных диапазонах. Для доллара и евро равновесный уровень составляет 60 руб., для юаня - 8,55 руб. Аналитик добавил, что рубль в перспективе продолжит умеренно укрепляться. Вместе с тем экономист, доцент РАНХиГС, финансовый аналитик Николай Кульбака накануне предположил, что курс национальной российской валюты в ближайшее время будет лихорадить.

Аналитик Антонов: курс рубля останется в сформированном диапазоне до конца недели
Фото: Газета.RuГазета.Ru
Рынки,Владислав Антонов,РАНХиГС,
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