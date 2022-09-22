Московская биржа может отказаться от конвертации пары доллара к рублю и продать обеспечивающий конверсию бизнес. Об этом сообщил председатель наблюдательного совета площадки Сергей Швецов.

Как отметил глава набсовета, Мосбиржа выполняет не только коммерческую, но и «государственную в этом смысле» роль.

«Пока у российской экономики есть потребность в конверсии пары "доллар/рубль", эта пара будет поддерживаться», — цитирует Швецова ТАСС.

Эксперт указал, что часть российского экспорта и импорта пока рассчитывается в долларах, при этом уже есть затухающая тенденция, и в определенный момент Мосбиржа может продать этот бизнес.