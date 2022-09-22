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1 час назад

Глава набсовета Московской биржи допустил отказ от торгов долларом

Национальная Служба Новостейиещё 4

Московская биржа может отказаться от конвертации пары доллара к рублю и продать обеспечивающий конверсию бизнес. Об этом сообщил председатель наблюдательного совета площадки Сергей Швецов.

Как отметил глава набсовета, Мосбиржа выполняет не только коммерческую, но и «государственную в этом смысле» роль.

«Пока у российской экономики есть потребность в конверсии пары "доллар/рубль", эта пара будет поддерживаться», — цитирует Швецова ТАСС.

Эксперт указал, что часть российского экспорта и импорта пока рассчитывается в долларах, при этом уже есть затухающая тенденция, и в определенный момент Мосбиржа может продать этот бизнес.

"Нам нужна масштабная девальвация рубля"

Ранее Московская биржа разрешила совершать операции на рынке акций нерезидентам из дружественных стран, напоминает телеканал «360». Такие клиенты смогут совершать сделки с ценными бумагами, кроме акций стратегических предприятий РФ, их дочерних обществ, пользователей недр, банков и компаний ТЭК, отмечает РИА ФАН.

Рынки,Сергей Швецов,Московская биржа,
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