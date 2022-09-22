Российская валюта укрепляет свои позиции в четверг, 22 сентября. Европейская валюта упала ниже 59 рублей впервые с 19 августа, следует из данных Московской биржи.
По состоянию на 12:58 мск доллар опустился на 78 копеек, до 59,90 рубля. Курс евро упал на 1,27 рубля, до 58,8 рубля.
Днем ранее в России объявили частичную мобилизацию, после чего на валютном рынке начали происходить изменения. Сразу после заявления президента РФ по данному вопросу российская валюта немного снизилась к основным иностранным валютам. Доллар повысился на 58 копеек, до 61,1 рубля.
16 сентября Совет директоров Банка России решил снизить ключевую ставку на 50 б.п., до 7,50% годовых. Регулятор отметил снижение годовой инфляции в августе до 14,3% (после 15,1% в июле). На 9 сентября она уменьшилась до 14,1%. ЦБ, ссылаясь на динамику потребительских цен, ожидает, что к концу 2022 года годовая инфляция снизится до 11,0–13,0%. На рубле практически никак не отразилось решение Центробанка понизить ключевую ставку, поскольку снижения ждал рынок. Кроме того, оно учтено в котировках.