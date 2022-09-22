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55 минут назад

Евро упал ниже 59 рублей

Лера Букина

Российская валюта укрепляет свои позиции в четверг, 22 сентября. Европейская валюта упала ниже 59 рублей впервые с 19 августа, следует из данных Московской биржи.

Курс евро упал
Фото: РИА НовостиРИА Новости

По состоянию на 12:58 мск доллар опустился на 78 копеек, до 59,90 рубля. Курс евро упал на 1,27 рубля, до 58,8 рубля.

Днем ранее в России объявили частичную мобилизацию, после чего на валютном рынке начали происходить изменения. Сразу после заявления президента РФ по данному вопросу российская валюта немного снизилась к основным иностранным валютам. Доллар повысился на 58 копеек, до 61,1 рубля.

"Нам нужна масштабная девальвация рубля"

16 сентября Совет директоров Банка России решил снизить ключевую ставку на 50 б.п., до 7,50% годовых. Регулятор отметил снижение годовой инфляции в августе до 14,3% (после 15,1% в июле). На 9 сентября она уменьшилась до 14,1%. ЦБ, ссылаясь на динамику потребительских цен, ожидает, что к концу 2022 года годовая инфляция снизится до 11,0–13,0%. На рубле практически никак не отразилось решение Центробанка понизить ключевую ставку, поскольку снижения ждал рынок. Кроме того, оно учтено в котировках.

Рынки,Банк России,Московская биржа,
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