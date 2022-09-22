Российская валюта укрепляет свои позиции в четверг, 22 сентября. Европейская валюта упала ниже 59 рублей впервые с 19 августа, следует из данных Московской биржи.

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По состоянию на 12:58 мск доллар опустился на 78 копеек, до 59,90 рубля. Курс евро упал на 1,27 рубля, до 58,8 рубля.

Днем ранее в России объявили частичную мобилизацию, после чего на валютном рынке начали происходить изменения. Сразу после заявления президента РФ по данному вопросу российская валюта немного снизилась к основным иностранным валютам. Доллар повысился на 58 копеек, до 61,1 рубля.