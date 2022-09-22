Минфин сравнил покупку иностранных акций с отрезанием пальцев

Российский Минфин поддержал запрет вкладываться в акции недружественных государств. По словам замминистра финансов Алексея Моисеева, многие россияне уже пострадали от заморозки активов. А те, кому нравятся подобные действия, могут «себе по пальцу отрезать на ноге, потом на руке». На этом фантазия у красноречивого чиновника не иссякла: он привёл в пример валютную ипотеку, против запрета которой тоже протестовали рядовые граждане.

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«Сколько людей сейчас пострадало и оказалось замороженными в акциях Apple. Если нравится, можно и дальше себе по пальцу отрезать на ноге, потом на руке. Но я считаю, что это абсолютно правильная позиция со стороны Центрального банка. Это примерно как валютная ипотека: тоже были недовольные, но сколько людей пострадало от валютной ипотеки», — объяснил Моисеев.

По словам чиновника, Минфин хочет отказаться от налоговых вычетов для покупок бумаг недружественных государств, чтобы максимально отбить у россиян желание вкладываться в иностранные активы.

С начала сентября Банк России начал ужесточать правила по торговле иностранными ценными бумагами. С 1 октября 2022 года неквалифицированным инвесторам нельзя будет покупать у российских брокеров бумаги иностранных компаний, если их доля в портфеле в результате сделки превысит 15%. С каждым месяцем порог будет уменьшаться, а в 2023 году россиянам совсем запретят покупать иностранные акции.