Американский экономист: доллар дал трещину

Американская валюта дала трещину в связи с ограничениями, введенными Западом против России. Об этом сообщил экономист из США Джеймс Рикардс в статье для The Daily Reckoning.
В публикации уточняется, что российская сторона сейчас прилагает усилия для внедрения новых платежных валют и новых платежных каналов.
«Этот процесс был ускорен санкциями против России», — подчеркивает автор.
Кроме того, сообщается о работе Москвы и Пекина над новой платежной системой после отключения Соединенными Штатами и Евросоюзом ряда российских банков от SWIFT. По словам автора, эта система позволит осуществлять платежи в юанях и рублях.
Рикардс подчеркнул, что за этим последует расширение торговых связей между РФ и КНР и процесс вытеснения доллара США.
«Он больше не будет расчетной единицей в российско-китайской торговле», — указал автор.
Привлечение других торговых партнеров, по мнению Рикардса, расширит такую схему проведения международных сделок. Среди тех, кто заинтересуется этим, — страны БРИКС, а также некоторые другие союзники Москвы и Пекина, полагает автор.
Ранее кандидат экономических наук, финансовый аналитик Михаил Беляев сообщил «Известиям», что в РФ необходимость в конверсии доллар-рубль будет уменьшаться. Однако он называл гипотетическим сценарий, при котором торги американской валютой полностью исчезнут.