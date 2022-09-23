Американский экономист: доллар дал трещину

Американская валюта дала трещину в связи с ограничениями, введенными Западом против России. Об этом сообщил экономист из США Джеймс Рикардс в статье для The Daily Reckoning.

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В публикации уточняется, что российская сторона сейчас прилагает усилия для внедрения новых платежных валют и новых платежных каналов.

«Этот процесс был ускорен санкциями против России», — подчеркивает автор.

Кроме того, сообщается о работе Москвы и Пекина над новой платежной системой после отключения Соединенными Штатами и Евросоюзом ряда российских банков от SWIFT. По словам автора, эта система позволит осуществлять платежи в юанях и рублях.

Рикардс подчеркнул, что за этим последует расширение торговых связей между РФ и КНР и процесс вытеснения доллара США.

«Он больше не будет расчетной единицей в российско-китайской торговле», — указал автор.

Привлечение других торговых партнеров, по мнению Рикардса, расширит такую схему проведения международных сделок. Среди тех, кто заинтересуется этим, — страны БРИКС, а также некоторые другие союзники Москвы и Пекина, полагает автор.