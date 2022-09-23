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1 час назад

Евро рухнул ниже 57 рублей

Лера Букина

Российская валюта демонстрирует укрепление в ходе торгов в пятницу, 23 сентября. Курс евро опустился ниже 57 рублей впервые с 21 июля, следует из данных Московской биржи.

Евро рухнул ниже 57 рублей
Фото: РИА НовостиРИА Новости

По состоянию на 12:03 мск европейская валюта упала на 73 копейки, до 56,88 рубля, американская валюта снизилась на 19 копеек, до 58,64 рубля.

Индекс Мосбиржи упал на 3,45%, до 2 115,31 пункта, индекс PTC – на 3,45%, до 1 134,07 пункта.

Россиянам посоветовали "от греха подальше" избавиться от доллара и евро

В среду в России объявили частичную мобилизацию. На валютном рынке на этом фоне начала меняться динамика. Сразу после заявления президента РФ по данному вопросу российская валюта немного снизилась к основным иностранным валютам, однако с четверга, 22 сентября, рубль активно укрепляется к основным валютам.

16 сентября Совет директоров Банка России решил снизить ключевую ставку на 50 б.п., до 7,50% годовых.

Рынки,Банк России,Московская биржа,
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