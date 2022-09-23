Евро рухнул ниже 57 рублей

Российская валюта демонстрирует укрепление в ходе торгов в пятницу, 23 сентября. Курс евро опустился ниже 57 рублей впервые с 21 июля, следует из данных Московской биржи.

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По состоянию на 12:03 мск европейская валюта упала на 73 копейки, до 56,88 рубля, американская валюта снизилась на 19 копеек, до 58,64 рубля.

Индекс Мосбиржи упал на 3,45%, до 2 115,31 пункта, индекс PTC – на 3,45%, до 1 134,07 пункта.

В среду в России объявили частичную мобилизацию. На валютном рынке на этом фоне начала меняться динамика. Сразу после заявления президента РФ по данному вопросу российская валюта немного снизилась к основным иностранным валютам, однако с четверга, 22 сентября, рубль активно укрепляется к основным валютам.