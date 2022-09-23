Доллар упал ниже 58 рублей

Рубль продолжает укрепляться к основным иностранным валютам. По состоянию на 13:23 мск доллар опустился ниже 58 рублей впервые с 19 августа, следует из данных торгов.
Так, доллар упал до 57,72 рубля (- 1,90 рубля),
европейская валюта опустилась до 56,36 рубля (- 2,67 рубля) впервые с 21 июля.
21 сентября в России объявили частичную мобилизацию. Рынки мгновенно отреагировали на данную новость. В частности, динамика начала меняться на валютном и фондовом рынках. В тот день российская валюта демонстрировала небольшое снижение, однако на следующий день – в четверг – она начала укрепляться.
16 сентября Совет директоров Банка России решил снизить ключевую ставку на 50 б.п., до 7,50% годовых.
Ранее специалист департамента стратегических исследований компании Total Research Глеб Финкельштейн заявил Life, что грядущий диапазон, в котором будет находиться доллар, — 60–62 рубля. Он допускает движение в сторону 65 к концу года. Эксперт не ожидает глобальных колебаний курса.