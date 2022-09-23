Reuters: отказ Европы от российской нефти не заведет Москву в тупик

Россия не будет поставлять нефть в Евросоюз, если он введет ограничение цен, потому Москва сконцентрирует экспорт энергоносителей в страны Азии. Об этом заявляют участники энергетического рынка.

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«Вряд ли Россия будет работать с ценовым потолком, это не имеет смысла для Москвы ни политически, ни экономически. Ей гораздо проще заключать частные сделки, чем публично соглашаться на какое-то ценовое ограничение, продиктованное Западом», — заявил агентству Reuters трейдер на торгах российской нефтью.

Ожидается, что после отказа ЕС от нефти из РФ, увеличатся поставки в Индию, Китай и Турцию, которые, скорее всего, не присоединятся к эмбарго.

По словам собеседника агентства из азиатской нефтетрейдинговой компании, российские поставщики уже предлагают более выгодные условия: скидки на нефть, страховое покрытие, выгодные условия оплаты и другие льготы. Участники рынка заявили, что помимо КНР, Индии и Турции, Россия пытается наладить поставки нефти в более мелкие страны, такие как Шри-Ланка и Куба.