Турция проведет с Израилем переговоры по транспортировке газа в Европу

Турция и Израиль приступили к обсуждению транспортировки газа в Европу, делегации обоих стран проведут по этому вопросу переговоры в октябре. Об этом сообщил официальный представитель турецкого президента Ибрагим Калын. Его слова приводит «Лента.ру».
Калын отметил, что в Турции видят решение энергетического кризиса в Европе, возникшего в результата отказа европейский стран от российского топлива, в налаживании его поставок из Восточного Средиземноморья. Кроме того Анкара готова помочь ЕС в этом процессе и уже начала вести переговоры. Следующая встреча делегаций Турции и Израиля пройдет в октябре на территории первой.
Напомним, что Анкара предлагала странам Евросоюза использовать газ из Восточного Средиземноморья в качестве альтернативы российскому еще в мае. А в августе в стране даже выразили готовность создать через свою территорию «энергетический коридор» по типу зернового для этих целей.