Турция проведет с Израилем переговоры по транспортировке газа в Европу

Турция и Израиль приступили к обсуждению транспортировки газа в Европу, делегации обоих стран проведут по этому вопросу переговоры в октябре. Об этом сообщил официальный представитель турецкого президента Ибрагим Калын. Его слова приводит «Лента.ру».

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Калын отметил, что в Турции видят решение энергетического кризиса в Европе, возникшего в результата отказа европейский стран от российского топлива, в налаживании его поставок из Восточного Средиземноморья. Кроме того Анкара готова помочь ЕС в этом процессе и уже начала вести переговоры. Следующая встреча делегаций Турции и Израиля пройдет в октябре на территории первой.