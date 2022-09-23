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1 час назад

Турция проведет с Израилем переговоры по транспортировке газа в Европу

Елена Прошина

Турция и Израиль приступили к обсуждению транспортировки газа в Европу, делегации обоих стран проведут по этому вопросу переговоры в октябре. Об этом сообщил официальный представитель турецкого президента Ибрагим Калын. Его слова приводит «Лента.ру».

Турция проведет с Израилем переговоры по транспортировке газа в Европу
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Калын отметил, что в Турции видят решение энергетического кризиса в Европе, возникшего в результата отказа европейский стран от российского топлива, в налаживании его поставок из Восточного Средиземноморья. Кроме того Анкара готова помочь ЕС в этом процессе и уже начала вести переговоры. Следующая встреча делегаций Турции и Израиля пройдет в октябре на территории первой.

Напомним, что Анкара предлагала странам Евросоюза использовать газ из Восточного Средиземноморья в качестве альтернативы российскому еще в мае. А в августе в стране даже выразили готовность создать через свою территорию «энергетический коридор» по типу зернового для этих целей.

Рынки,Ибрагим Калын,ЕС,
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