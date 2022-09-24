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1 час назад

Европе предрекли энерегетический кризис «не на одну зиму»

Lenta.ru

Аналитик Energy Aspects Амриту Сен заявила, что в краткосрочной перспективе нефть, вероятнее всего, будет торговаться на уровне 90 долларов, а к концу 2022 года увеличится до 120 долларов за баррель. Ее слова приводит агентство Bloomberg.

Европе предрекли энерегетический кризис «не на одну зиму»
Фото: Lenta.ruLenta.ru

Сен предрекла Европе энергетический кризис «не на одну зиму» и допустила, что он продлится до конца 2023 года. Россия нужна европейским странам для стабилизации рынка не только на время холодов, но и на зиму следующего года.

Эксперт добавила, что спецоперация России на Украине заметно изменила энергетический рынок. На этом фоне ключевым фактором для инвесторов станет возможное введение потолка цен на российскую нефть и количество топливо, которое смогут приобретать Китай и Индия.

Ранее сообщалось, что экономика США извлекает наибольшую выгоду из энергетического кризиса в Европе. Высокая стоимость газа побуждает европейские компании переносить свое производство в США, которые предлагают более стабильные цены на энергоносители и поддержку правительства.

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