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32 минуты назад

Курс рубля к доллару: эксперты заявили о "медвежьих рисках"

Майк Габриелян

Курс доллара обвалился к рублю в конце недели. При этом эксперты говорят, что сохраняются «медвежьи риски» и американская валюта может взлететь из-за политического фактора. Об этом пишет «Свободная пресса».

Курс рубля к доллару: эксперты заявили о "медвежьих рисках"
Фото: ТАССТАСС

Сейчас доллар стоит 57,92 рубля, евро - 56,30 рубля.

Нацвалюта заметно укрепила позиции в ходе минувшей сессии. Предпосылками стали ограниченный спрос на иностранную валюту со стороны импортеров, продажи валютной выручки экспортерами и небольшая коррекция доллара на международной арене.

Однако это не означает, что «рывок перетечет в тенденцию», полагает сотрудник департамента экономических и финансовых исследований CMS Institute Николай Переславский.

«Предпосылок для укрепления рубля по-прежнему нет, а вот медвежьи риски сохраняются», — говорит он.

Эксперт считает, что доллар начнет расти после завершения налогового периода. Заметную роль сыграет политический фактор.

После референдумов угроза новых санкций со стороны коллективного Запада нарастает. Например, ограничения «могут затронуть сырьевой сегмент».

Дополнительно существует неопределенность для бюджета, связанная с судьбой поставок энергоносителей из РФ.

По мнению аналитика, доллар может устремиться к отметке 62 рубля, а затем и 65.

Рынки,Николай Переславский,
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